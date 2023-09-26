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MN: Эксперты перечислили самые полезные продукты для печени

1:18
Здоровье

Соблюдение правильного питания может оказать значительную поддержку для здоровья печени в любом возрасте. Медики составили список продуктов, которые способствуют сохранению этого важного органа в здоровом состоянии и рекомендуют включать их в рацион питания для тех, кто придерживается принципов здорового образа жизни, сообщает портал Mednovelty.ru.

MN: Эксперты перечислили самые полезные продукты для печени
Фото: "Greek Salad" by susan@kingstreetmarketinggroup is licensed under CC BY-SA 2.0.

В соответствии с информацией, на первом месте списка находится свекла, так как она помогает очищать кровь и снижать уровень "плохого" холестерина, при этом поддерживая метаболические функции печени.

Также полезной для печени является брокколи, богатая антиоксидантами и растительными волокнами, которые способствуют очищению печени от токсинов и канцерогенов, а также снижению уровня холестерина. Третье место в списке занимает батат, также известный как "кумара" или "сладкий картофель", который содержит большое количество витамина C, усиливающего функции печени.

Кроме того, список полезных продуктов для печени включает лимоны, чечевицу, яблоки, чеснок и лук. Листовые салаты и различные виды орехов также признаются полезными для здоровья печени.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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