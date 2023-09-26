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Врач Барышникова рассказала, что высокая подушка помогает избавиться от мешков под глазами

1:29
Здоровье

Офтальмолог Дарья Барышникова поделилась информацией о доступных методах, которые могут быть эффективными в решении проблемы появления мешков под глазами. В интервью Барышниковой было отмечено, что использование высокой подушки может помочь избавиться от мешков под глазами. Она также предоставила советы по предотвращению их появления, сообщает MEDIKFORUM.RU.

Врач Барышникова рассказала, что высокая подушка помогает избавиться от мешков под глазами
Фото: Openverse

Специалистка подчеркнула, что для поддержания свежего внешнего вида важно в первую очередь обеспечивать качественный и полноценный сон. Высокая подушка может помочь предотвратить задержку жидкости под глазами.

"Спать с высокой подушкой может помочь предотвратить скопление жидкости под глазами," — подчеркнула Барышникова.

Кроме того, врач рассказала о других методах, способствующих улучшению состояния кожи вокруг глаз:

  • Сокращение потребления соли, алкоголя и кофеина в повседневной диете.
  • Увеличение употребления воды.
  • Прием продуктов, богатых витаминами А, С и Е.
  • Избегание использования низкокачественной косметики.

Барышникова также отметила, что мешки под глазами могут появляться по разным причинам, включая естественные процессы старения организма. Кроме того, их появление может указывать на наличие патологических процессов, влияющих на работу почек, печени, сердца и щитовидной железы.

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Мешки под глазами: как убрать? Какая причина отека под глазами? 👁
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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