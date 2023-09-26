Доктор медицинских наук Марият Мухина рекомендует избегать одновременного употребления творога с сахаром, а также с мясом и рыбой. По словам врача-диетолога, не следует комбинировать белки животного происхождения между собой.
"Если мы станем сочетать творог с мясом, рыбой, то у нас будут проблемы с пищеварением, может возникнуть гниение, брожение, раздражение, метеоризм.", — говорит Мухина.
Она также предупреждает о нежелательном сочетании творога с сахаром, поскольку творог сам по себе содержит лактозу, то есть молочный сахар. Добавление дополнительного сладкого элемента может увеличить риск развития сахарного диабета, как сообщает Москва 24.
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