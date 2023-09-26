Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дрон из Ирана станет убийцей украинских беспилотников-камикадзе
Певица Слава призналась в любви к алкогольным напиткам
Рэпер Мот не хочет заниматься продюсированием
Сложно и дорого: Финляндия пожинает плоды от членства в НАТО
Глава СНБО Данилов: ВС России поразили пункт сборки украинских ракет
Гуф словами "мне противно" описал свои отношения с бывшей женой
Даня Милохин рассказал, что сбежать из России ему помогли друзья
Пушилин: на Краснолиманском направлении ожидается обострение ситуации
Наталья Фриске пришла в клинику обсудить ЭКО

Иммунолог оценил угрозу поражающего мозг вируса Нипах для России

0:45
Здоровье

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, чем опасен вирус Нипах.

Иммунолог оценил угрозу поражающего мозг вируса Нипах для России
Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Медик объяснил, что смертельный вирус Нипах распространён в регионах мира со слабо развитой медициной — в Индии и Бангладеш.

Он отметил, что данный вирус поражает головной мозг, что приводит к высокой смертности.

Ранее сообщалось, что миграция населения может привести к вспышке вируса Нипах.

Крючков считает, что россиянам не стоит опасаться распротсранения данного вируса по типу пандемии COVID-19.

Иммунолог в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что до России вирус не доберётся, так как он не может передаваться от человека к человеку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Смертельный вирус Нипах стремительно распространяется в Индии
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Скидан Светлана
Врач-инфекционист проводит диагностику и лечение остаточных явлений после острых вирусных гепатитов, дизентерии, коклюша, ветрянки, кори, краснухи, гриппа, ОРВИ, герпесовирусных инфекций, остаточных явлений нейроинфекций и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов
ГИБДД уже стала отбирать права у водителей за плёнки на фарах
Важно, что сгорело в паркинге гостиницы морвокзала в Одессе
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки
Последние материалы
Рэпер Мот не хочет заниматься продюсированием
Сложно и дорого: Финляндия пожинает плоды от членства в НАТО
Глава СНБО Данилов: ВС России поразили пункт сборки украинских ракет
Гуф словами "мне противно" описал свои отношения с бывшей женой
Даня Милохин рассказал, что сбежать из России ему помогли друзья
Пушилин: на Краснолиманском направлении ожидается обострение ситуации
Наталья Фриске пришла в клинику обсудить ЭКО
Марков объяснил, для чего Кадыров опубликовал скандальное видео: все забыли о слухах о плохом здоровье
Губернатор Развожаев: воздушная тревога объявлена в Севастополе
Певица Настасья Самбурская пожаловалась на отсутствие денег для съемки клипа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников