Иммунолог оценил угрозу поражающего мозг вируса Нипах для России

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, чем опасен вирус Нипах.

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Медик объяснил, что смертельный вирус Нипах распространён в регионах мира со слабо развитой медициной — в Индии и Бангладеш.

Он отметил, что данный вирус поражает головной мозг, что приводит к высокой смертности.

Ранее сообщалось, что миграция населения может привести к вспышке вируса Нипах.

Крючков считает, что россиянам не стоит опасаться распротсранения данного вируса по типу пандемии COVID-19.

Иммунолог в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что до России вирус не доберётся, так как он не может передаваться от человека к человеку.

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Смертельный вирус Нипах стремительно распространяется в Индии