Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, чем опасен вирус Нипах.
Медик объяснил, что смертельный вирус Нипах распространён в регионах мира со слабо развитой медициной — в Индии и Бангладеш.
Он отметил, что данный вирус поражает головной мозг, что приводит к высокой смертности.
Ранее сообщалось, что миграция населения может привести к вспышке вируса Нипах.
Крючков считает, что россиянам не стоит опасаться распротсранения данного вируса по типу пандемии COVID-19.
Иммунолог в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что до России вирус не доберётся, так как он не может передаваться от человека к человеку.
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