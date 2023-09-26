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Nature: долгий COVID снижает уровень гормона стресса и активирует иммунитет

1:50
Здоровье

Исследователи из Йельского университета обнаружили, что длительный синдром COVID может привести к изменениям в функционировании иммунной системы и гормонов человека. Результаты этого исследования, которые потенциально могут проложить путь к разработке долгосрочных методов лечения COVID, были опубликованы в журнале Nature.

Nature: долгий COVID снижает уровень гормона стресса и активирует иммунитет
Фото: openverse.org

Длительный синдром COVID характеризуется целым рядом симптомов, включая спутанность сознания, боль и сильную усталость, которые сохраняются в течение нескольких месяцев после заражения вирусом SARS-CoV-2. Этим заболеванием страдают примерно 7,5% инфицированных людей.

В своем исследовании ученые проанализировали образцы крови 268 человек, которые сообщили о длительных симптомах COVID. Они наблюдали значительные различия в функционировании антител и других клеток иммунной системы между пациентами с длительным течением COVID и без него.

У тех, кто длительное время болел COVID, наблюдались более высокие концентрации антител, направленных на борьбу с вирусами, включая вирус Эпштейна-Барра, тип вируса герпеса, ранее связанный с различными формами рака. Кроме того, у этих пациентов был значительно снижен уровень кортизола, стероидного гормона, вырабатываемого надпочечниками во время стресса.

Хотя эти результаты проливают свет на важнейшие биологические процессы, связанные с длительным течением COVID, сложный и индивидуальный характер реакций каждого человека затрудняет разработку универсальной терапии для этого состояния. Тем не менее, это открытие может способствовать разработке новых методов диагностики и лечения длительного COVID.

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Автор Ангелина Ефремова
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