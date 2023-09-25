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Эндокринолог рассказал о типичной ошибке большинства людей в питании: едят белок с овощами

2:38
Здоровье

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru рассказал, каким должно быть питание осенью, которое помогло бы максимально поддержать иммунитет.

Эндокринолог рассказал о типичной ошибке большинства людей в питании: едят белок с овощами
Фото: "Vegetables & Fruits in a Wheel" by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Еда — это основное. Еда должна быть в соответствии с возрастом, уровнем физической активности, состоянием здоровья. Примерный калораж можно посчитать по любому приложению "Счетчик калорий", — отметил диетолог.

Калинчев рассказал, что рацион в обязательном порядке должен состоять из сложных углеводов, которые являются его основной частью, также "правильных" белков — яйц, нежирных сортов мяса (курицы, индейки), "правильных" жиров, например, оливкового масла, авокадо, небольшого количества свиного сала (20-50 грамм в день, не больше).

Клетчатка, овощи, идут на четвёртом месте в этой пирамиде правильного питания.

"Важно не путать. Овощи, клетчатка — это четвёртое место, не первое. Большинство людей совершает типичную ошибку: они убирают полностью углеводы, оставляют белок, едят белок с овощами и удивляются, почему они всё время есть хотят, почему им хочется сладкого, почему им, например, холодно и знобит в сырую холодную погоду, почему у них нет сил на физическую активность", — подчеркнул Калинчев.

Очень важно для хорошего самочувствия, чтобы у человека не было дефицита калорий, именно для этого и нужно их считать, чтобы были сила и энергия на ежедневные дела и спорт.

"Поэтому важен общий калораж и его составляющие из грамотных БЖУ плюс овощи. Обязательно поливитамины, витамин D, витамин D — это иммунитет, поливитамины — это то, чего нет у нас в овощах, фруктах и так далее, и даже если они там есть, мы не сможем съесть в необходимом количестве, потому что это просто будут килограммы фруктов и овощей. Витамины правильней получать из нутрицевтиков", — обратил внимание эндокринолог.

Калораж будет зависеть от времени года, плюс в холодное время года надо потреблять больше жиров и больше сложных углеводов. В жаркое время года можно и нужно уменьшать количество жиров и жирной пищи, и вообще в жару никто не хочет есть жирную пищу в принципе. Зимой же в мороз уместно будет съесть и кусок свинины. В холодное время года допустимо есть больше насыщенных жиров и сложных углеводов, добавил нутрициолог.

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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