Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Решетников: главная проблема на российском автомобильном рынке - дефицит предложения
"Аякс" выражает разочарование из-за инцидента с болельщиками в матче с "Фейеноордом"
Представители ОАЭ познакомились с Подмосковьем в рамках проекта "Москва + Подмосковье"
В Великобритании женщина очнулась во время операции и не смогла пошевелиться
Производство Lada может возобновиться в Казахстане в 2024 году
Член СПЧ Меркачёва назвала кадры с избиением сыном Кадырова заключённого доказательством преступления
Врач Шегай: новые технологии позволяют эффективнее выявлять рак на ранней стадии
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киеву придётся отказаться от четырёх своих регионов при капитуляции
Собчак прокомментировала пост с осуждением поступка сына Кадырова

Врач-терапевт рассказала, что причинами хронической усталости могут быть серьёзные заболевания

Здоровье

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская в беседе с Pravda.Ru объяснила, что может вызывать хроническую усталость и как её преодолеть.

Врач-терапевт рассказала, что причинами хронической усталости могут быть серьёзные заболевания
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что причиной хронической усталости могут быть серьёзные заболевания.

"Этому предшествуют и стрессовая ситуация, и какие-то острые инфекционные, вирусные заболевания", — рассказала врач.

Она отметила, что человек нередко впадает в депрессию и теряет интерес к жизни

"Хроническая усталость очень нередко сопровождает аутоиммунные процессы. Например, системная красная волчанка. Одним из её проявлений является усталость", — отметила Заславская.

Терапевт посоветовала обратить внимание на состояние суставов и наличие красноватых пятен по типу бабочек на теле.

"Нередко хронической усталостью страдают люди с железодефицитной анемией, малокровием. Дефицит железа скрыто протекает. Человек не может понять, в чем дело. Вот усталость. Сдайте анализ крови на железо. Но прежде всего гемоглобин. Самое простое — посмотреть общий анализ крови. Он очень информативный", — объяснила врач.

Медик подчеркунула, что "хроническая усталость" — не диагноз, а синдром. Его может вызвать потеря близкого человека.

Заславская отметила, что иногда с проблемой помогают справиться антидепрессанты.

Ранее педагог-психолог Марина Завадская рассказала о признаках стресса у детей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Синдром хронической усталости. Что делать?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
Специалист Гуляев Сергей
Врач-ревматолог, нефролог, терапевт
Специалист Алпаидзе Георгий
Врач вертебролог
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Стало известно, куда пропал режиссёр Никита Михалков: покинул Москву
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Анатолий Васильев объяснил свой уход из "Сватов"
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Президент Сербии Вучич на сессии Генассамблеи ООН защитил право на Косово Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов
В Германии опровергли гибель танкового экипажа бундесвера в зоне СВО
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Экс-чиновник КНР: "Даже население Китая целиком не заполнит все пустующие квартиры"
Экс-чиновник КНР: "Даже население Китая целиком не заполнит все пустующие квартиры"
Последние материалы
Врач Шегай: новые технологии позволяют эффективнее выявлять рак на ранней стадии
Пена для бритья и лак для волос: 6 быстрых способов удалить следы от помады с одежды
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киеву придётся отказаться от четырёх своих регионов при капитуляции
Собчак прокомментировала пост с осуждением поступка сына Кадырова
В "Почте России" признались в наличии проблем после слов Матвиенко о "финансовой дыре"
Глава СПЧ Фадеев прокомментировал видео с избиением сыном Кадырова сжигателя Корана
Подруга погибшей в Турции феминистки рассказала, что Анастасия Емельянова ютилась в подвале с убийцей
Суконкин: ВКС РФ применили для удара возмездия по Одессе новую версию сверхзвукового "Калибра"
Танкисту из Екатеринбурга удалось спасти экипаж и машину после атаки украинского дрона
Украине дали "зеленый свет" на удары по Крыму. К чему готовиться?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников