Врач-терапевт рассказала, что причинами хронической усталости могут быть серьёзные заболевания

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская в беседе с Pravda.Ru объяснила, что может вызывать хроническую усталость и как её преодолеть.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что причиной хронической усталости могут быть серьёзные заболевания.

"Этому предшествуют и стрессовая ситуация, и какие-то острые инфекционные, вирусные заболевания", — рассказала врач.

Она отметила, что человек нередко впадает в депрессию и теряет интерес к жизни

"Хроническая усталость очень нередко сопровождает аутоиммунные процессы. Например, системная красная волчанка. Одним из её проявлений является усталость", — отметила Заславская.

Терапевт посоветовала обратить внимание на состояние суставов и наличие красноватых пятен по типу бабочек на теле.

"Нередко хронической усталостью страдают люди с железодефицитной анемией, малокровием. Дефицит железа скрыто протекает. Человек не может понять, в чем дело. Вот усталость. Сдайте анализ крови на железо. Но прежде всего гемоглобин. Самое простое — посмотреть общий анализ крови. Он очень информативный", — объяснила врач.

Медик подчеркунула, что "хроническая усталость" — не диагноз, а синдром. Его может вызвать потеря близкого человека.

Заславская отметила, что иногда с проблемой помогают справиться антидепрессанты.

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Синдром хронической усталости. Что делать?