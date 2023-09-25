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Врач Шегай: новые технологии позволяют эффективнее выявлять рак на ранней стадии

1:47
Здоровье

Увеличение случаев рака у лиц моложе 50 лет не связано с проявлением болезни в более молодом возрасте, как сообщил заместитель генерального директора по науке Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, хирург-онколог, кандидат медицинских наук Петр Шегай. Он прокомментировал результаты исследования международной группы ученых, которые установили, что опухоли чаще обнаруживаются у данной возрастной группы людей, сообщает Газета.Ru.

Врач Шегай: новые технологии позволяют эффективнее выявлять рак на ранней стадии
Фото: openverse.org

По словам эксперта, в последние 30 лет значительно изменились методы диагностики и их широкое применение. Другими словами, рак, который ранее обнаруживался на более поздних стадиях у пожилых людей, сегодня выявляется на более ранних этапах у молодых пациентов.

Он уточнил, что, например, в 90-е годы редко проводили тест на уровень простат-специфического антигена (ПСА), который является маркером рака предстательной железы. В настоящее время этот тест включен в список бесплатных методов скрининга на рак и помогает выявить начальные признаки опухоли.

По словам Шегая, сегодня можно диагностировать начальные стадии рака предстательной железы у пациентов, которые в возрасте 70 лет уже имели бы тяжелые формы этой болезни. Это значительно повышает шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни.

Кроме того, он подчеркнул, что женщины могут проходить скрининг на выявление рака молочной железы, который также включен в список бесплатных методов скрининга на рак. Современные методы диагностики более точны, чем ранее использовавшиеся, добавил онколог.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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