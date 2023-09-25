Врач назвал заболевания, о которых говорит постоянное желание есть

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянное желание что-нибудь съесть может быть признаком различных заболеваний и состояний организма. Эксперт в области диетологии и питания, доктор Евгений Арзамасцев, поделился своими наблюдениями на эту тему.

Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

Если у человека имеется инсулинорезистентность или сахарный диабет, это может привести к постоянному чувству голода. В таких случаях клетки не получают достаточно энергии из поступающей пищи, и организм постоянно сигнализирует о необходимости питания. Эксперт поясняет, что большая часть потребляемых продуктов складывается в жировую ткань, вместо того чтобы поступать в клетки, что может привести к набору веса.

Также нарушения секреторной функции желудочно-кишечного тракта могут стать причиной повышенного аппетита. Это обычно связано с повышенной кислотностью желудка, сопровождающейся язвами или гастритом, что может спровоцировать увеличение потребления пищи и, следовательно, набор веса.

Другим фактором, влияющим на аппетит, может быть нарушение работы щитовидной железы, известное как гипертиреоз. В этом случае избыток гормонов может ускорить метаболизм и привести к потере веса, при этом усилить аппетит.

Среди менее серьезных причин, которые могут повышать аппетит, доктор Арзамасцев упомянул стресс, когда пища используется для улучшения эмоционального состояния, а также несоблюдение баланса потребления белков, жиров и углеводов. Например, если человек потребляет слишком много углеводов и не получает достаточно белков, его организм может реагировать постоянным желанием есть, пытаясь компенсировать недостающие элементы.

Важно отметить, что существует метод предотвращения переедания, который состоит в употреблении яблока любого цвета за полчаса до приема основного приема пищи. Этот фрукт может создать ощущение сытости и положительно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, снижая желание постоянно перекусывать, сообщает Москва 24.

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