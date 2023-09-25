Учёные заявили, что миграция населения может привести к вспышке вируса Нипах

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В южном штате Керала в Индии зафиксирован случай вспышки вируса Нипах. По данным РИА Новости, инфекция была обнаружена у шести человек, из которых двое скончались. Учёные выражают опасения по поводу высокой заразности этого вируса.

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Впервые вирус Нипах был обнаружен в Малайзии в 1998 году, и в то время наблюдался высокий уровень смертности. В Бангладеш в 2000-х годах смертность от него превышала 90%. В 2014 году вирус достиг Филиппин, где заболели 17 человек, и девять из них умерли. Пока в России Нипах не был зафиксирован.

Инфицирование вирусом может проходить как без симптомов, так и с проявлением острой респираторной формы. В некоторых случаях не исключён смертельный энцефалит. Сначала возникают симптомы повышенной температуры, головной боли и мышечной боли. Постепенно появляется сонливость и изменение сознания.

Переносчиками вируса являются летучие мыши. Иногда он может попадать на фрукты через выделения этих животных. Также свиньи играют роль в передаче вируса между людьми. В особенности при активной миграции населения болезнь может распространяться.

"Никто не может ответить, насколько Нипах заразен. Пока это достаточно локальная история. Если где-то и случается вспышка, это связано скорее с миграцией населения, а не вируса", — рассказывает вирусолог.

Несмотря на высокий уровень смертности от вируса Нипах, многие эксперты считают, что это не способствует быстрому распространению среди населения. На данный момент ещё не создана вакцина против этого вируса.

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