Врач-хирург Александр Умнов рассказал, что боли в животе могут быть признаком не только язвы желудка, но и смертельно опасного кишечного кровотечения.
Специалист в беседе с NEWS.ru отметил, что при кровотечении данный симптом также сопровождается рвотой характерного цвета, похожего на цвет кофейной гущи.
Боли в эпигастральной области при наличии рвоты по типу кофейной гущи, чёрного стула, бледных кожных покровов, частого пульса и снижения артериального давления указывают на желудочно-кишечное кровотечение. Это тяжёлое состояние, требующее немедленной квалифицированной помощи, предупредил Умнов.
Собеседник издания добавил, что боли в животе могут указывать и на пищевое отравление. Возникать неприятные ощущения могут, в частности, при тромбозе верхней брыжеечной артерии и при наличии у пациента мерцательной аритмии.
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