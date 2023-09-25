Хирург Умнов: боли в животе могут быть признаком смертельно опасного кровотечения

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-хирург Александр Умнов рассказал, что боли в животе могут быть признаком не только язвы желудка, но и смертельно опасного кишечного кровотечения.

Фото: https://media.apunterd.com/

Специалист в беседе с NEWS.ru отметил, что при кровотечении данный симптом также сопровождается рвотой характерного цвета, похожего на цвет кофейной гущи.

Боли в эпигастральной области при наличии рвоты по типу кофейной гущи, чёрного стула, бледных кожных покровов, частого пульса и снижения артериального давления указывают на желудочно-кишечное кровотечение. Это тяжёлое состояние, требующее немедленной квалифицированной помощи, предупредил Умнов.

Собеседник издания добавил, что боли в животе могут указывать и на пищевое отравление. Возникать неприятные ощущения могут, в частности, при тромбозе верхней брыжеечной артерии и при наличии у пациента мерцательной аритмии.

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