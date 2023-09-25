Вирусолог Костинов назвал группы риска по новому штамму коронавируса

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новый вариант коронавируса, названный "пирола", который является подтипом "омикрона", не представляет значительной угрозы для населения, по мнению вирусологов, с которыми беседовали журналисты РБК. Однако этот новый вариант вируса более заразен. Среди наиболее уязвимых к этому заболеванию групп населения вирусологи выделяют пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом и тех, у кого есть хронические заболевания.

Фото: openverse.org

Иммунолог, руководитель кафедры эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета Михаил Костинов отметил, что люди с разными хроническими заболеваниями, такими как нервные расстройства, сердечно-сосудистые проблемы, заболевания почек, печени, метаболические нарушения и сахарный диабет, входят в первую группу риска.

Во вторую группу риска входят пожилые люди старше 60 лет. Они должны быть приоритетно вакцинированы. Также к этой группе риска относятся медицинский персонал, так как они работают с больными и должны быть защищены от инфекции.

Роспотребнадзор 20 сентября объявил, что новый вариант "пирола" более заразен, чем предыдущие варианты. У "пиролы" также есть несколько дополнительных мутаций по сравнению с ранее обнаруженными вариантами "омикрона". В России доступны тесты для выявления этого варианта, а также эффективные препараты для его лечения, сообщили в пресс-службе ведомства.

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