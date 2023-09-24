Педиатр рассказала, как вести себя родителям, если ребёнок отравился ядовитыми ягодами

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время осенней прогулки по лесу ребёнок по незнанию может случайно съесть ядовитые ягоды, которые выглядят ярко и привлекательно.

Фото: https://greyandbrianna.com/how-to-grow-wolfberries-and-why-you-should/

Педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович напомнила, что при отравлении ребёнка ягодами нужно первым делом вызвать скорую или как можно быстрее добраться до ближайшей больницы, не дожидаясь, пока симптомы отравления проявят себя в полной мере.

Важно объяснить врачу, какая именно ягода вызвала отравление. Для этого лучше прихватить с собой из леса её "образец", или хотя бы сфотографировать. Тогда врач быстрее сориентируется и скорее назначит правильное лечение, пишет Газета.Ru.

"Если у ребенка началась тошнота, рвота, диарея — отпаивайте его обычной водой, чтобы избежать обезвоживания. Не используйте противорвотные средства. Это защитная реакция организма на отравление, таким образом, он выводит токсины", — объяснила педиатр.

Врач посоветовала не заниматься самолечением, не кормить ребёнка сорбентами и не пытаться вызвать у него рвоту, чтобы не сделать ему ещё хуже.

Также нужно успокоить малыша, чтобы его метаболизм не ускорился ещё больше, и симптомы отравления не проявились ещё сильнее.

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Ядовитые ягоды в лесу