Всемирная организация здравоохранения предупредил граждан о возвращении эпидемии коронавируса. Люди уже начали заражаться новыми штаммами.
Вариант коронавируса под названием "Пирола" стал известен своей высокой заразностью и опасностью для людей всех возрастов.
Роспотребнадзор подчеркивает важность обращения к врачу при появлении основных симптомов. К ним ведомство отнесло боль в горле, кашель, чихание и насморк, заложенность носа и изменения восприятия запахов, а также повышенную утомляемость.
Врачи утверждают, что несмотря на появление новых штаммов, вакцины, разработанные для борьбы с "Омикроном" по-прежнему остаются эффективными и могут помочь защититься от новых вариантов коронавируса.
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