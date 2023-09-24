Роспотребнадзор опубликовал основные симптомы штамма COVID-19 "Пирола"

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всемирная организация здравоохранения предупредил граждан о возвращении эпидемии коронавируса. Люди уже начали заражаться новыми штаммами.

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Вариант коронавируса под названием "Пирола" стал известен своей высокой заразностью и опасностью для людей всех возрастов.

Роспотребнадзор подчеркивает важность обращения к врачу при появлении основных симптомов. К ним ведомство отнесло боль в горле, кашель, чихание и насморк, заложенность носа и изменения восприятия запахов, а также повышенную утомляемость.

Врачи утверждают, что несмотря на появление новых штаммов, вакцины, разработанные для борьбы с "Омикроном" по-прежнему остаются эффективными и могут помочь защититься от новых вариантов коронавируса.

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