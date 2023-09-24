В Омской больнице врачи спасли мужчину, который пытался увеличить половой член инъекциями

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Урологи Областной клинической больницы спасли 32-летнего мужчину, который пытался увеличить свой половой орган. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

В 28 лет он ввёл под кожу пениса вазелиновое масло в надежде на новые ощущения и удовлетворение партнёрши. Однако позже мужчина обратился в больницу с жалобой на появление плотных бугорков, покраснения, отечности и болевых ощущений. Врачи диагностировали у него олеогранулему полового члена.

Доктор-уролог провёл первую часть операции, после которой пациент следовал рекомендациям врача. Через четыре месяца был выполнен второй этап — восстановление половых органов. Манипуляции оказались успешными, и мужчина начал чувствовать улучшение. Однако восстановление репродуктивной функции заняло ещё месяц.

Медики настоятельно советуют не пытаться безопасно увеличить размеры полового органа с помощью подкожных инъекций вазелина или имплантации предметов. Эти вредоносные процедуры только приведут к болезненному воспалению.

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