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Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

1:04
Здоровье

Диетолог Елена Соломатина раскрыла, какие продукты, при включении в здоровый рацион, способствуют поддержанию здоровья и придают омолаживающий эффект. Эта информация представлена на веб-сайте газеты "Вечерняя Москва".

Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Согласно ее словам, макароны из твердых сортов, овсянка, морепродукты, хлеб с добавлением злаков, молочные продукты с пробиотиками и комплексы витаминов являются товарами, которые способствуют сохранению молодости на долгое время.

Диетолог также рекомендует в течение дня включать в рацион свежие овощи и фрукты.

Соломатина подчеркнула, что важно ограничивать потребление сладостей, газированных напитков с высоким содержанием сахара, мясных продуктов и изделий с вредными жирами.

Эксперт добавила, что неправильное питание у лиц старше 50 лет может привести к ожирению, атеросклерозу, повышенному артериальному давлению и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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