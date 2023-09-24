Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

Диетолог Елена Соломатина раскрыла, какие продукты, при включении в здоровый рацион, способствуют поддержанию здоровья и придают омолаживающий эффект. Эта информация представлена на веб-сайте газеты "Вечерняя Москва".
Согласно ее словам, макароны из твердых сортов, овсянка, морепродукты, хлеб с добавлением злаков, молочные продукты с пробиотиками и комплексы витаминов являются товарами, которые способствуют сохранению молодости на долгое время.
Диетолог также рекомендует в течение дня включать в рацион свежие овощи и фрукты.
Соломатина подчеркнула, что важно ограничивать потребление сладостей, газированных напитков с высоким содержанием сахара, мясных продуктов и изделий с вредными жирами.
Эксперт добавила, что неправильное питание у лиц старше 50 лет может привести к ожирению, атеросклерозу, повышенному артериальному давлению и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
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