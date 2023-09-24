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Age and Ageing: бессонница в среднем возрасте связана с риском деменции

1:39
Здоровье

Ученые из Чжэцзянского университета в Ханчжоу провели исследование, которое выявило связь между бессонницей или недостаточной продолжительностью сна в среднем возрасте и повышенным риском развития деменции. Эти результаты были опубликованы в журнале Age and Ageing, сообщает Газета.Ru.

Age and Ageing: бессонница в среднем возрасте связана с риском деменции
Фото: openverse

Исследователи использовали данные о 22 078 пациентах из Швеции, которые в начале исследования не имели симптомов деменции или инсульта. Информацию о них собирали в течение среднего периода в 19 лет и 2 месяца.

Исследование показало, что у людей, которые сообщали о наличии бессонницы в сравнении с теми, у кого не было бессонницы в начале исследования, чаще развивалась деменция. Однако связь с деменцией была установлена только для тех, кто испытывал проблемы с засыпанием, а не для тех, кто сталкивался с трудностями в поддержании сна или ранними утренними пробуждениями.

Также было обнаружено, что у тех, кто спал менее восьми часов в сутки, но не жаловался на бессонницу, был повышенный риск развития деменции. Однако у людей, страдающих от бессонницы, короткая продолжительность сна дополнительно не увеличивала этот риск.

Исследователи заключили, что оценка сна в среднем возрасте, включая его продолжительность и частоту симптомов ночной бессонницы, может быть полезной в общественном здравоохранении. Это позволит принимать меры для улучшения здоровья пациентов в долгосрочной перспективе.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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