Терапевт Цинбал рекомендует: лучшее время для вакцинации от гриппа — сентябрь

Терапевт Елена Цинбал из центра "СМ-Клиника" поделилась информацией о вакцинации от гриппа. Она рекомендует проводить вакцинацию в сентябре, когда эпидемиологическая ситуация еще не ухудшилась.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.