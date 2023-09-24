Терапевт Цинбал рекомендует: лучшее время для вакцинации от гриппа — сентябрь

Терапевт Елена Цинбал из центра "СМ-Клиника" поделилась информацией о вакцинации от гриппа. Она рекомендует проводить вакцинацию в сентябре, когда эпидемиологическая ситуация еще не ухудшилась.

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Врач также предостерегла от вакцинации в случае анафилактического шока или нежелательной реакции после предыдущей вакцинации. Также вакцину не рекомендуется вводить людям с аллергией на куриный белок или другие компоненты вакцины.

Елена Цинбал подчеркнула, что легкая простуда или кишечная инфекция не являются противопоказанием для вакцинации. Как только температура нормализуется, прививку можно делать. В случае повышенного давления, пациент должен сначала стабилизировать свое состояние. Недавнее недомогание или остаточные симптомы от предыдущих заболеваний не являются поводом для отсрочки вакцинации. Перед процедурой важен осмотр врача.

Терапевт также рекомендует проводить вакцинацию каждый год, чтобы формировать стойкий иммунитет и снижать риск осложнений. Эффект от антител, образовавшихся после вакцинации, сохраняется на протяжении 12 месяцев. Вакцину можно ставить не только в сентябре, но и зимой, особенно если планируется поездка в южное полушарие, где грипп активен с апреля по сентябрь.

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Врачи рекомендовали лучшее время для прививки от гриппа