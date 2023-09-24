Врач Татьяна Захарова рассказала как распознать раковый кашель в преддверии осенних простуд

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач поделился важными сведениями о том, как отличить кашель, вызванный раком легких, от кашля, вызванного респираторной инфекцией. С наступлением холодов респираторные инфекции становятся все более распространенными, часто сопровождаясь кашлем. Однако, по словам врача, постоянный кашель может сигнализировать о более серьезной проблеме, такой как рак легких. Вот ключевые моменты, которые следует учитывать:

Фото: Openverse

Продолжительность: Важным показателем является продолжительность кашля. Если ваш кашель сохраняется дольше двух-трех недель, это может быть поводом для беспокойства. В случаях рака легких кашель часто продолжается в течение восьми недель и более.

Характер кашля: Первоначально кашель, связанный с раком, может быть сухим, но со временем может стать продуктивным, а это означает, что вы можете начать откашливать мокроту. Эта мокрота может иметь ржавый цвет или содержать кровь.

Дополнительные симптомы: Рак легких часто сопровождается другими симптомами, включая: усталость и слабость, потеря аппетита и потеря веса, охриплость голоса, трудности с глотанием, отек на шее из-за увеличения, лимфатических узлов, постоянная одышка

Врач подчеркивает, что если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, крайне важно незамедлительно проконсультироваться с вашим лечащим врачом для дальнейшего обследования.

С другой стороны, кашель, связанный с респираторными инфекциями, такими как простуда и грипп, обычно сопровождается знакомыми признаками, такими как лихорадка, боль в горле, насморк, чихание, головная боль, боли в мышцах и давление в пазухах носа. Эти симптомы, как правило, проходят в течение одной-двух недель, и с ними можно справиться с помощью лекарств, отпускаемых без рецепта, противоотечных средств, паровых ингаляций, напитков с медом и лимоном и отдыха.

Рак легких может проявляться и другими способами, поражая не только дыхательную систему, но и пищеварительную. Например, необъяснимая потеря веса (кахексия) может произойти из-за того, что организм не в состоянии должным образом усваивать питательные вещества. Это может привести к потере аппетита и значительной потере веса, что наблюдается в значительном числе случаев рака легких на момент постановки диагноза.

Таким образом, хотя кашель является распространенным симптомом различных заболеваний, его продолжительность, характер и сопутствующие симптомы могут помочь отличить доброкачественные респираторные инфекции от более серьезных проблем, таких как рак легких. Быстрое обращение за медицинской помощью при стойких или необычных симптомах имеет решающее значение для постановки точного диагноза и своевременного вмешательства.

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Симптомы Рака Легких. Признаки как определить рак лёгкого на 1-4 стадии