Гастроэнтеролог Диляра Лебедева привела аргументы в пользу того, почему каждый день следует употреблять квашеную капусту. Она назвала данный продукт "секретным антистрессом". Специалист указала, что следует съедать не более 300 граммов за один приём пищи.
Квашеная капуста укрепляет иммунитет, нервную систему, стимулирует работу кишечника, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Также этот продукт препятствует образованию жира в проблемных местах, в том числе, на животе и боках.
"В квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая не даёт избыточным углеводам осесть в проблемных частях тела", — отметила специалист.
Квашеную капусту можно использовать в качестве гарнира. За счёт большого количества клетчатки она притупляет чувство голода. В то же время продукт отличается низкой калорийностью — 19 ккал на 100 граммов.
Содержащийся в квашеной капусте магний и цинк благотворно влияют на нервную систему.
"Можно сказать, что квашеная капуста — наш секретный антистресс", — отметила Лебедева.
Врач сообщила, что продукт противопоказан при обострениях гастродуоденита и язвенной болезни, при заболеваниях почек. Также он не рекомендован гипертоникам.
"Остальным можно, но в меру", — предупредила гастроэнтеролог.
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