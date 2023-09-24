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Врач-гастроэнтеролог Лебедева: квашеная капуста не даёт расти жиру на животе

1:30
Здоровье

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева привела аргументы в пользу того, почему каждый день следует употреблять квашеную капусту. Она назвала данный продукт "секретным антистрессом". Специалист указала, что следует съедать не более 300 граммов за один приём пищи.

Врач-гастроэнтеролог Лебедева: квашеная капуста не даёт расти жиру на животе
Фото: https://ipawc.com

Квашеная капуста укрепляет иммунитет, нервную систему, стимулирует работу кишечника, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Также этот продукт препятствует образованию жира в проблемных местах, в том числе, на животе и боках.

"В квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая не даёт избыточным углеводам осесть в проблемных частях тела", — отметила специалист.

Квашеную капусту можно использовать в качестве гарнира. За счёт большого количества клетчатки она притупляет чувство голода. В то же время продукт отличается низкой калорийностью — 19 ккал на 100 граммов.

Содержащийся в квашеной капусте магний и цинк благотворно влияют на нервную систему.

"Можно сказать, что квашеная капуста — наш секретный антистресс", — отметила Лебедева.

Врач сообщила, что продукт противопоказан при обострениях гастродуоденита и язвенной болезни, при заболеваниях почек. Также он не рекомендован гипертоникам.

"Остальным можно, но в меру", — предупредила гастроэнтеролог.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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