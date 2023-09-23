Желтуха на лице может быть симптомом рака поджелудочной железы. Так считает британский гастроэнтеролог Асиш Басси.
"Одним из ранних признаков, связанных с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха", — сказал Басси в интервью Express.
Доктор пояснил, что желтуха, о которой он говорит, характеризуется жёлтым оттенком кожи и белков глаз.
А если помимо желтухи, человек жалуется на потерю аппетита, боли в животе и спине, нарушением работы ЖКТ, это может быть признаками рака поджелудочной железы.
В таком случае больной теряет вес и у него может развиться диабет.
Басси добавил, что не напрасно рак поджелудочной называют "тихим" заболеванием, потому что на начальных стадиях оно себя никак не проявляет.
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