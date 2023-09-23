Продолжительное заболевание COVID-19 может привести к долгосрочным повреждениям органов, сообщают британские ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Lancet.
В ходе этого исследования было вовлечено 259 пациентов. Среди тех, кто переносил госпитализацию по случаю COVID-19, ученые обнаружили более высокий риск развития патологических изменений в двух или более органах по сравнению с контрольной группой.
Утверждается, что через пять месяцев после выписки из больницы установлены патологические изменения на снимках МРТ у 61% пациентов, переболевших COVID-19, в то время как у лиц без COVID-19 такие изменения обнаружены только у 27%.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.