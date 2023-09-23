Lancet: затяжной COVID-19 может привести к повреждению органов

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продолжительное заболевание COVID-19 может привести к долгосрочным повреждениям органов, сообщают британские ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Lancet.

Фото: openverse.org

В ходе этого исследования было вовлечено 259 пациентов. Среди тех, кто переносил госпитализацию по случаю COVID-19, ученые обнаружили более высокий риск развития патологических изменений в двух или более органах по сравнению с контрольной группой.

Утверждается, что через пять месяцев после выписки из больницы установлены патологические изменения на снимках МРТ у 61% пациентов, переболевших COVID-19, в то время как у лиц без COVID-19 такие изменения обнаружены только у 27%.

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