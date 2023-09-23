Ожирение и у женщин, и у мужчин влияет на их способность к зачатию. Об этом сообщил доктор медицинских наук, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев.
Эксперт напомнил, что излишняя масса тела - это заболевание, которое пагубно сказывается на всех системах организма и становится причиной развития большого количества заболеваний: сахарного диабета, болезней сердца и суставов, а также бесплодия.
"Это заболевание [ожирение] влияет как на продолжительность и качество жизни, так и на репродуктивную функцию, значительно снижая возможности пары на рождение ребенка", — объяснил Хациев, которого цитирует Газета.Ru.
Эксперт добавил, что ожирение вызывает проблемы не только с зачатием, но также и с протеканием беременности, а также успешным исходом ЭКО.
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