Врач Хациев: люди с ожирением испытывают сложности с зачатием ребёнка

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ожирение и у женщин, и у мужчин влияет на их способность к зачатию. Об этом сообщил доктор медицинских наук, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт напомнил, что излишняя масса тела - это заболевание, которое пагубно сказывается на всех системах организма и становится причиной развития большого количества заболеваний: сахарного диабета, болезней сердца и суставов, а также бесплодия.

"Это заболевание [ожирение] влияет как на продолжительность и качество жизни, так и на репродуктивную функцию, значительно снижая возможности пары на рождение ребенка", — объяснил Хациев, которого цитирует Газета.Ru.

Эксперт добавил, что ожирение вызывает проблемы не только с зачатием, но также и с протеканием беременности, а также успешным исходом ЭКО.

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Как лишний вес влияет на зачатие? Ожирение и бесплодие