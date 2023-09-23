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NIAID: Ученые начали тестирование "универсальной" вакцины от гриппа

3:45
Здоровье

В клиническом центре института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) национальных институтов здоровья (NIH) в Бетесде началась фаза первых клинических исследований кандидата на универсальную вакцину от гриппа под названием FluMos-v2.

NIAID: Ученые начали тестирование "универсальной" вакцины от гриппа
Фото: openverse

Исследование спонсируется Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний и будет оценивать безопасность и потенциал вакцины для вызова иммунного ответа. FluMos-v2, развитие предыдущей версии FluMos-v1, направлен на создание более широкой иммунной защиты от шести штаммов вируса гриппа.

Текущие вакцины от гриппа

В настоящее время доступные сезонные вакцины от гриппа эффективны в предотвращении конкретных штаммов гриппа. Ежегодно эти вакцины пересматриваются и корректируются, чтобы наилучшим образом соответствовать штаммам гриппа, которые прогнозируются как наиболее распространенные в предстоящем сезоне гриппа.

Большинство сезонных вакцин от гриппа разработаны для тренировки иммунной системы ради защиты от трех или четырех разных штаммов гриппа, но "универсальная" вакцина от гриппа, возможно, в будущем сможет обеспечивать защиту от гораздо большего числа штаммов.

"Универсальная вакцина от гриппа могла бы корректироваться реже, чем раз в год, и обеспечивать защиту от нескольких штаммов вируса гриппа. С каждым новым кандидатом на универсальную вакцину от гриппа и клиническим исследованием мы приближаемся к этой цели", — сказал исполняющий обязанности директора NIAID Хью Аушинклосс.

О кандидате "FluMos-v2"

FluMos-v2, был разработан исследователями Вакцинного исследовательского центра NIAID.

FluMos-v2 разработан для стимулирования образования антител против множества разных штаммов вируса гриппа, отображая часть гемагглютинина (HA). Воздействие на эти безвредные фрагменты вирусных белков готовит иммунную систему к распознаванию и борьбе с настоящим вирусом. Проведение экспериментов на животных показало, что экспериментальная вакцина вызывает сильные иммунные ответы.

В то время как кандидат вакцины FluMos-v1 отображает HA из четырех штаммов вируса гриппа, FluMos-v2 отображает HA из шести: четыре вируса гриппа типа A и два вируса гриппа типа B. Исследователи предполагают, что это дополнительно расширит иммунитет вакцинируемых, обеспечивая защиту от более широкого спектра вирусов гриппа.

Подробности исследования и последующего наблюдения

Ожидается, что в новом клиническом исследовании будут задействованы 24 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 50 лет, которые получат две внутримышечные инъекции кандидата вакцины FluMos-v2. Эти инъекции будут проведены с интервалом в 16 недель. Сначала участники будут включены в группу с низкой дозировкой (60 мкг на вакцинацию). Если после по меньшей мере трех участников этой группы не будут выявлены проблемы, то начнется набор участников в группу с более высокой дозировкой (180 мкг на вакцину). Планируется, что в каждую из групп будет включено по 12 участников.

В течение 40 недель после первой вакцинации участники будут получать регулярные телефонные звонки и обследования для отслеживания их реакций на экспериментальную вакцину. На встречах в рамках исследования будет производиться забор крови для отслеживания иммунных реакций.

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Вакцинация от гриппа: обзор вакцин, показания
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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