Доктор Мухина рекомендует есть черноплодную рябину для здоровья сосудов

Диетолог Мариат Мухина рассказала о пользе некоторых осенних ягод для укрепления здоровья сосудов и снижения кровяного давления. По словам доктора Мухиной, черноплодная рябина особенно полезна для укрепления здоровья сосудов. В интервью она объяснила, что арбуз, черноплодная рябина и клюква полезны людям с высоким кровяным давлением.

Фото: openverse

Доктор Мухина отметила, что арбуз богат магнием, который рекомендуется людям с гипертонией. Клюква, с другой стороны, обладает мочегонными свойствами, способствует выведению избытка жидкости, уменьшает отеки и содержит значительное количество витамина С, который укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Что касается черноплодной рябины, то она отличается высоким содержанием антиоксидантов, которые помогают защитить сосудистую ткань от воспаления. Доктор Мухина особенно рекомендовала черноплодную рябину для здоровья сосудов, отметив, что она не только помогает снизить кровяное давление, но и содержит значительное количество рутина, катехинов, кверцетина и антоцианов, которые оказывают положительное влияние на здоровье сосудов.

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Полезна ли черноплодная рябина?