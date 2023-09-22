Ортопед рассказала, почему опасно хрустеть шеей

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хруст, сопровождающий поворот головы, считается довольно распространенным явлением, и обычно не представляет опасности для организма. Однако, как отметила врач травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Ольга Левченко в интервью aif.ru, в некоторых случаях стоит обратиться к врачу. Врач рассказала о нескольких факторах, которые могут послужить поводом для консультации с специалистом.

Фото: Wikipedia

Ольга Левченко напомнила, что верхний отдел позвоночника состоит из семи позвонков, между которыми находятся позвоночные диски, обеспечивающие гибкость движений шеи. Эти диски состоят из воды и коллагеновых волокон и имеют сложную структуру. Часто хруст связан с изменениями формы этих дисков, которые могут происходить при движениях шеи. Однако хруст также может свидетельствовать о патологических процессах, которые требуют внимания.

Среди потенциальных причин хруста в шее, ортопед указала следующие: возраст, индивидуальные особенности анатомии шейного позвоночника, долгое время, проведенное перед компьютером или смартфоном, и прошлые травмы.

Однако, по мнению Левченко, в большинстве случаев хруст в шее не является угрозой для здоровья. Следует обратиться к врачу, если хруст сопровождается болями, дискомфортом или ограничением подвижности. Постоянный хруст в шее также может быть тревожным симптомом, сказала врач.

Ольга Левченко также оценила высказывания о возможной связи хруста в шее с артритом и остеохондрозом. По ее словам, ученые пока не обнаружили прямой связи между хрустом и развитием таких патологических состояний.

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