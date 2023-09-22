Врач Мелехин: Из-за ежедневной езды на машине может образоваться грыжа

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из-за постоянных поездок на автомобиле у человека могут возникнуть серьезные заболевания. Эту информацию предоставил спортивный врач Илья Мелехин "Радио 1".

Фото: Openverse

По словам эксперта, отсутствие даже минимальной физической активности и постоянные поездки на автомобиле могут вызвать развитие гиподинамии, что означает ослабление мышечной активности.

"Гиподинамия — это недостаток движения, что сопровождает нас на протяжении всей жизни. Мы стали меньше перемещаться и больше ездить. Мы даже доехать на работу на машине и на самой работе проводим большую часть времени сидя", — отметил Мелехин.

Врач также подчеркнул, что сидячий образ жизни может привести к значительной нагрузке на позвоночник, что впоследствии может вызвать смещение позвонков или образование грыжи.

"Даже при использовании комфортных автомобилей с отличной амортизацией, позиция сидения все равно считается сидячей. Часто дальнобойщики страдают от болей в шейном и поясничном отделах. Эти боли могут сопровождаться образованием грыжи", — дополнил врач.

Специалист советует тем, кто часто путешествует на автомобиле, включать в свой режим растяжку утром, вечером или даже во время поездок. Он также призывает использовать лестницу вместо лифта, если это возможно, устраивать короткие прогулки или время от времени отказываться от использования автомобиля.

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