Врач назвал опасные заболевания, которые развиваются после 50 лет

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, проблемы с почками, заболевания предстательной железы и онкология часто возникают у людей после достижения 50-летнего возраста. Об этом рассказал врач Алексей Хухрев, специалист по общей медицине, в беседе с Москвой 24.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

"С возрастом организм подвержен процессам старения и становится более подверженным различным воспалительным процессам. Кроме того, нежелательные привычки, такие как курение, недостаточная физическая активность и чрезмерное употребление алкоголя, могут дополнительно ухудшить состояние здоровья", — отметил врач.

У людей старше 50 лет существует риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, проблемы с предстательной железой, почками, гипертония и онкология.

Для поддержания здоровья рекомендуется следить за правильным питанием, отказаться от курения и умеренного употребления алкоголя, контролировать уровень артериального давления и уровень сахара в крови, а также регулярно проходить обследования у врачей.

"Регулярный медицинский осмотр не должен быть формальной процедурой. Важно иметь личного врача, который вас знает и наблюдает в динамике, особенно после достижения 50 лет. Это повышает шансы выявить проблемы в ранней стадии и принять необходимые меры", — заключил Хухрев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Вот о чем жалеют мужчины после 50 лет