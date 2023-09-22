Врач-гастроэнтеролог Лебедева: дешёвое блюдо из рыбы спасёт от рака кишечника

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева подчеркнула важность сбалансированного и правильного питания, рекомендуя включать в рацион различные продукты. По её мнению, в рационе следует включать крупы, молочные продукты (особенно творог), мясо и субпродукты. Медик считает, что стоит обратить внимание на простое и доступное блюдо на основе рыбного бульона — уху.

Лебедева рассказала, что омега-3 жирные кислоты в достаточном количестве имеют важное значение для защиты от развития рака толстого кишечника, груди, предстательной железы, а также для предотвращения сахарного диабета и сердечных заболеваний. Она также подчеркнула, что эти компоненты пищи играют важную роль в здоровье мозга, так как составляют до 30% его структуры. Недостаток данных кислот может привести к снижению памяти, интеллекта и увеличить риск развития болезни Альцгеймера.

Рекомендуя разнообразить рацион рыбой, Лебедева указала, что предпочтение лучше отдать сельди, кете и горбуше. Она также отметила, что рыбьи головы и хвосты можно использовать для приготовления полезных и сытных блюд.

"Из голов с хвостами можно сварить уху. Так вы получите норму витамина А, жирных кислот омега-3, железа, цинка и кальция", — пишет врач.

Специалист также подчеркнула, что следует обратить внимание на изменения в рационе, если возникают симптомы, такие как вздутие и метеоризм, чувство усталости, раздражительность, тревожность, запоры, отеки и лишний вес.

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