Попова объяснила, почему в РФ не выживает возбудитель "болезни легионеров": не меньше 60 градусов

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роспотребнадзор контролирует температуру воды, и благодаря этому возбудителю "болезни легионеров" — легионелле не удаётся выжить, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Фото: "Three test tubes used in a Legionella" by Centers for Disease Control and Prevention is marked with CC0 1.0.

По её словам, в Европе "подхватить" смертельный микроорганизм гораздо выше из-за санитарных норм.

"Достаточно давно внесены определённые изменения в санитарные правила — температура горячей воды не должна быть меньше 60 градусов. В такой воде легионелла не выживает, — пояснила Попова РИА Новости. — Конечно, у нас случаются случаи завозного легионеллеза, но они единичные".

Как подчеркнула Попова. если случаи легионеллы и встречаются, то они все "завозные". На территории страны их нет. Кроме того, Роспотребнадзор следит за качеством воды благодаря новейшим тест-системам.

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