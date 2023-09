Your browser does not support the audio element.

Роспотребнадзор контролирует температуру воды, и благодаря этому возбудителю "болезни легионеров" — легионелле не удаётся выжить, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Фото: "Three test tubes used in a Legionella" by Centers for Disease Control and Prevention is marked with CC0 1.0.