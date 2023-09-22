Профессор Олег Аверков рассказал, как сохранить здоровье сосудов

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, профессор Олег Аверков объяснил, как сохранить здоровые сосуды. По его словам, прежде всего необходимо отказаться от сигарет.

Фото: Openverse

Врач также посоветовал постоянно двигаться и ходить не менее 30 минут ежедневно. Кроме того, он отметил, что каждый день следует делать хотя бы простые физические упражнения для профилактики инфарктов и инсультов.

Как пояснил медик, в зимний период увеличивается количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку они начинают ограничивать свою подвижность.

"Употреблять немножко алкоголя. Если вы не склонны спиться", — подчеркнул Аверков в беседе с "Российской газетой", рассуждая о способах защиты сосудов.

Он порекомендовал людям с ожирением сбросить лишние килограммы. В случае гипертонии нужно нормализовать давление, уточнил профессор. Всё это поспособствует сохранению здоровья сосудов.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила, что красное вино способно защитить стенки сосудов и улучшить работу органов пищеварения.

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