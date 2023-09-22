Невролог Козлова рассказала о малоизвестных признаках болезни Альцгеймера

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Виталина Козлова перечислила малоизвестные симптомы, которые могут указывать на развитие болезни Альцгеймера.

Фото: Openverse

Она порекомендовала обратить внимание на потерю слуха. По её словам, многим пожилым людям такие проблемы могут показаться типичными для их возраста, однако, согласно свежим исследованиям, это может быть проявлением деменции.

"Всё больше исследований показывают, что люди с потерей слуха более склонны к развитию деменции", — отметила эксперт в интервью "МедикФоруму".

Ещё один неочевидный признак развития болезни Альцгеймера — это депрессия, уточнила врач. Она добавила, что такое состояние нередко возникает в совокупности с социальной изоляцией и чувством одиночества.

Как пояснила невролог, люди с деменцией обычно с большим трудом воспринимают трёхмерные объекты. Им тяжело припарковать машину или подняться по лестнице.

Врач подчеркнула, что на развитие болезни Альцгеймера могут указывать следующие признаки:

Растерянность;

Проблемы с составлением планов, речью и передвижением;

Появление агрессии, подозрительности по отношению к близким людям, галлюцинаций и плохого настроения.

При таких симптомах необходимо обратиться за помощью, резюмировала медик.

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Болезнь Альцгеймера - симптомы и лечение