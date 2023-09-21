Диетолог Афинская назвала четыре важных сигнала о помощи от организма

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Слабые ногти, которые легко ломаются и слоятся, могут свидетельствовать о недостатке железа или избытке селена. Они также могут указывать на недостаток цинка и магния, а также гипотиреоз. Некоторые лекарства, такие как антиретровирусные препараты и ретиноиды, могут временно усилить этот эффект. Кроме того, длительное нахождение в воде может также временно ухудшить состояние ногтей.

Фото: Wikipedia

Постоянная бледность человека является частым признаком дефицита железа, а также витаминов B12 и B9. Это может быть вызвано потерей крови и недостатком меди. Также выпадение волос часто связывается с дефицитом железа, цинка, биотина, витамина B2 и жиров. Избыток витамина А и селена также может спровоцировать эту проблему.

Другими возможными причинами слабых ногтей, выпадения волос и бледности могут быть стресс, заболевания щитовидной железы, побочные эффекты некоторых лекарств, эндокринные расстройства, гормональные изменения и некоторые аутоиммунные заболевания, такие как волчанка и псориаз.

Четвертым сигналом, который может указывать на необходимость внимания, являются заеды в уголках рта. Они могут свидетельствовать о недостатке витаминов группы B или избытке витамина A. Заеды также могут возникать из-за сухости кожи, герпеса, экземы, обезвоживания и некоторых других заболеваний.

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