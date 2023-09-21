Педагог-психолог Завадская рассказала о признаках стресса у детей

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Педагог-психолог "Школы небесных путей" Марина Завадская рассказала, как выявить признаки стресса у детей.

Фото: openverse

"В начальной стадии стресса дети становятся замкнутыми и грустными. На втором этапе, в период сопротивления, их психика пытается избежать воздействия травмирующих событий, проявляя сопротивление стрессу. Здесь могут появиться физические проявления — дети постоянно устают и желают спать больше", — сказала она в интервью.

Она также отметила, что на этом этапе могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Признаками третьей стадии стресса могут быть апатия или, наоборот, агрессивное поведение, сообщает Russia Today. Завадская подчеркнула, что важно обсудить с ребенком изменения в его поведении и выяснить их причину.

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Признаки стресса у ребенка. Родителям о важном