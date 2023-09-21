Путин объявил о намерении расширять сферу действия военно-врачебных комиссий

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время своего визита в центр поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде, президент России Владимир Путин объявил о намерении российских властей работать над расширением возможностей военно-врачебных комиссий в регионах.

Фото: openverse.org

В ходе этого визита ему была предложена идея создания военно-врачебной комиссии в Новгородской области на базе областного военкомата с привлечением гражданских медиков. Это предложение направлено на упрощение получения необходимой медицинской помощи бойцами, находящимися в отпуске по ранению.

Президент Путин отметил важность данной инициативы и выразил намерение расширить ее применение по всей стране, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что главной целью должна быть помощь людям, и обещал, что соответствующее поручение будет проработано после его возвращения в Москву.

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Путин объявил о начале военной операции на Украине | Прямая текстовая трансляция