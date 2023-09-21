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Эксперты назвали пять полезных для здоровья каш

2:27
Здоровье

Существует множество вариантов насыщенных и питательных гарниров на основе различных зернобобов. Злаки — это надежные источники сложных углеводов, пищевых волокон, растительных белков и витаминов группы В.

Эксперты назвали пять полезных для здоровья каш
Фото: "Манная #каша на #завтрак — вкусно!" by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

На первом месте среди всех злаков находится овсянка, знакомая с детства. Она богата белком, в 100 граммах продукта содержится около 12-13 граммов белка. Кроме того, овсянка обладает высоким содержанием магния, а также содержит марганец, фосфор и селен, при этом имеет низкий уровень жиров — всего 6 граммов на 100 граммов сухой каши. Важно отметить, что наибольшую пользу приносит цельная овсянка или овсянка, которая подверглась минимальной обработке.

Рисовая каша также имеет свои положительные свойства, как мы уже подробно рассказывали ранее. Эксперты советуют отдавать предпочтение коричневому или дикому неполированному рису для поддержания здоровья.

Зеленая гречка — это гречка без термической обработки, и ее вкус более нежный по сравнению с обычной коричневой гречкой. Она выделяется высоким содержанием белка — около 13,2 грамма на 100 граммов продукта. Кроме того, в 100 граммах зеленой гречки содержится 120% суточной нормы меди, а также 50% нормы магния, марганца и фосфора. Зеленая гречка также богата антиоксидантами в виде флавоноидов.

Каша из полбы обладает большим содержанием углеводов, клетчатки и микроэлементов. Она также является лидером среди каш по содержанию аминокислот, включая 18 заменимых и незаменимых видов. Кроме того, полба богата никотиновой кислотой, содержащей почти 30% суточной нормы.

Перловая каша с неочищенными зернами — лидер по содержанию белка с 9,9 грамма на 100 граммов продукта. Это придает ей высокую энергетическую ценность и обеспечивает длительное чувство сытости. Кроме того, перловка способствует укреплению иммунной системы, так как содержит лизин и гордецин, обладающие бактерицидными свойствами. Высокое содержание клетчатки в перловой каше способствует улучшению пищеварения и очищению кишечника.

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5 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ КАШ
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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