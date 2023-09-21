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Временно приостанавливается вакцинация детей от COVID-19 в России

0:50
Здоровье

В России временно приостановят вакцинацию от COVID-19 в связи с проведением клинических исследований новой вакцины. Об этом сообщил замдиректор по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Временно приостанавливается вакцинация детей от COVID-19 в России
Фото: openverse.org

Министерство здравоохранения России запустило третью фазу клинических исследований новой вакцины от коронавируса, сообщает justwoman.club. В связи с этим временно приостановят вакцинацию граждан в возрасте от 12 до 18 лет.

Горелов подчеркнул, что ведомство действует в соответствии с международными правилами и соблюдает все стандарты. В зависимости от результатов третьей фазы исследований будут даны рекомендации по дальнейшим действиям.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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