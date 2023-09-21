Невролог Боголепова назвала причины развития болезни Альцгеймера

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный специалист по когнитивным нарушениям в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук, Анна Боголепова охарактеризовала болезнь Альцгеймера как нейродегенеративное заболевание, начинающееся незаметно и постепенно прогрессирующее с нарушением памяти и когнитивных функций.

Фото: Openverse

Она подчеркнула, что это одна из наиболее актуальных проблем в современном обществе, которая существенно влияет на инвалидизацию людей и их качество жизни.

Болезнь Альцгеймера составляет основную долю всех случаев деменции, приходящейся на 60-70%, и ее наличие часто ведет к нарушениям профессиональной деятельности, проблемам в общении с другими людьми и ухудшению социальных связей, а также затрудняет выполнение повседневных задач. Эти выводы были сделаны доктором Боголеповой в ходе интервью для "Парламентской газеты".

Согласно её утверждениям, болезнь Альцгеймера может передаваться наследственным путем в 10% случаев, в то время как в других случаях причины могут быть разнообразными или их комбинацией.

"Регулярное наблюдение у медиков и приём правильно подобранных лекарств играют важную роль", — добавила она.

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Болезнь Альцгеймера - причины, симптомы, патогенез, лечение