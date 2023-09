Китайские ученые определили лучшее время суток для занятия спортом

Ученые из Университета Франклина Пирса и Гонконгского политехнического университета, как китайские, так и американские специалисты, провели исследование, чтобы определить оптимальное время суток для занятий спортом. Их исследование, опубликованное в журнале Obesity, выявило, что люди, занимающиеся физической активностью утром, имеют более низкий вес.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.