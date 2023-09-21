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Китайские ученые определили лучшее время суток для занятия спортом

Здоровье

Ученые из Университета Франклина Пирса и Гонконгского политехнического университета, как китайские, так и американские специалисты, провели исследование, чтобы определить оптимальное время суток для занятий спортом. Их исследование, опубликованное в журнале Obesity, выявило, что люди, занимающиеся физической активностью утром, имеют более низкий вес.

Китайские ученые определили лучшее время суток для занятия спортом
Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

В ходе этого исследования, ученые сфокусировались на том, как выполнение рекомендаций по физической активности в течение дня (150 минут умеренной или интенсивной активности в неделю) влияет на снижение риска ожирения в зависимости от времени суток. Для этой цели они проанализировали данные более пяти тысяч участников и предложили им носить акселерометры, чтобы измерить их уровень физической активности. Уровень активности участников был разделен на три группы в зависимости от времени суток: утро, день и вечер.

В результате исследования, ученые обнаружили сильную линейную связь между выполнением умеренной и интенсивной физической активности утром и снижением риска ожирения. Эта связь была менее выражена в группах, где физическая активность осуществлялась днем или вечером. Иными словами, участники, выполнявшие рекомендованное количество физической активности утром, имели более низкий индекс массы тела (ИМТ) и меньший объем талии по сравнению с участниками из других групп.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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