Эндокринолог Бурмицкая: если у будущего отца есть ожирение, оно будет и у его ребёнка

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Детский эндокринолог Юлия Бурмицкая рассказала, каковы причины возникновения ожирения у детей.

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

По словам специалиста, если мужчина страдает от лишнего веса, с большей долей вероятности у его детей тоже будет высокий риск развития ожирения.

"Нерациональное питание и лишний вес отца к моменту зачатия также играет свою роль в развитии ожирения у потомства", — сказала Бурмицкая, слова которой приводит Газета.Ru.

То, как питается будущая мать во время планирования беременности и непосредственно в этот период, также определяет риски развития ожирения у её ребёнка. Так, если в это время у женщины есть избыточная масса тела, вероятнее всего, у её будущего сына или дочери тоже будет эта проблема, уверена врач.

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