Жителю Оренбурга установили некачественные зубные импланты: клиника обязана выплатить компенсацию

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Один из жителей Оренбурга подвергся установке зубных имплантов в одной из стоматологических клиник, но в результате этой процедуры в его организме появилась инфекция, которая привела к необходимости удаления имплантов. Об этом сообщает 56orb.ru.

Фото: openverse

Согласно информации, предоставленной пресс-службой суда, с 2019 по 2020 год данный житель Оренбурга обращался за платными стоматологическими услугами в одну из клиник. В рамках лечения ему были установлены зубные импланты.

Однако спустя несколько месяцев после проведенной процедуры пациент начал испытывать дискомфорт и боли. Позднее выяснилось, что инфекция была внесена в организм мужчины вместе с имплантами, что привело к развитию воспалительных процессов.

Следуя досудебному порядку разрешения споров, клиника пригласила пациента на обследование и с его согласия провела удаление установленных имплантов, а также вернула оплаченные им средства. Тем не менее, считая, что ему полагается компенсация морального ущерба, пациент обратился в суд с иском.

Результаты медицинской экспертизы подтвердили, что в данной стоматологической клинике была предоставлена некачественная медицинская помощь, что вынудило пациента к удалению имплантов.

В итоге суд принял решение обязать клинику выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации, а также взыскать с нее штраф в размере 50 тысяч рублей и дополнительные 35 тысяч рублей для возмещения судебных расходов.

На данный момент решение суда не является окончательным и не вступило в законную силу.

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