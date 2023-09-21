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Эксперты ВШЭ: после пандемии выросло число страдающих ожирением

1:57
Здоровье

Исследователи из Высшей школы экономики (ВШЭ) предупредили, что к 2025 году 42% населения земного шара будет страдать избыточным весом. Они также обнаружили, что к 2025 году каждый пятый взрослый человек во всем мире будет страдать ожирением, причем 18% мужчин и более 21% женщин попадают в эту категорию. Кроме того, по оценкам, к этому году более 205 миллионов детей в возрасте от пяти до 19 лет будут страдать от ожирения.

Эксперты ВШЭ: после пандемии выросло число страдающих ожирением
Фото: Нейросеть Шедеврум

В исследовании использовались методы интеллектуального анализа больших данных, основанные на системе iFORA, разработанной в НИУ ВШЭ, экспертные сессии и опрос Delphi с участием более 400 ведущих зарубежных и российских ученых в области человеческого потенциала.

Ожирение представляет собой серьезную проблему для глобального здравоохранения, при этом общая стоимость связанных с ним расходов на здравоохранение достигает 990 миллиардов долларов в год, что составляет более 13% всех расходов на здравоохранение во всем мире, согласно оценкам Всемирной федерации борьбы с ожирением.

Растущему числу людей с ожирением способствуют несколько факторов, включая неправильный выбор рациона питания, состоящего в основном из обработанных и сладких продуктов, отсутствие физической активности и закрытие спортивных площадок и мест для активного отдыха во время пандемии COVID-19. В исследовании также подчеркивается влияние чрезмерного потребления соли и сахара и связанные с ними риски для здоровья. Кроме того, злоупотребление алкоголем и курение являются факторами, способствующими ожирению, при этом ежегодно от чрезмерного употребления алкоголя умирает до 3 миллионов человек.

 

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Опасность ожирения и как с ним бороться? Проект «Медицинский репортёр»
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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