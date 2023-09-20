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Нутрициолог назвала признаки дефицита витамина D в организме: мышечная слабость и частые простуды

1:18
Здоровье

Специалист по детоксикационному питанию, нутрициолог и преподаватель Академии EdPro Юлия Савельева рассказала, по каким признакам можно понять, что организму не хватает витамина D.

Нутрициолог назвала признаки дефицита витамина D в организме: мышечная слабость и частые простуды
Фото: openverse

По словам врача, насторожиться стоит, если у человека часто меняется настроение, наблюдается слабость и даже судороги в мышцах, жалобы на сон и аппетит, его мучают частые простуды и раздражительность.

"Однозначно стоит проверить уровень витамина D, если вы отмечаете у себя: ломкость костей, мышечную слабость, судороги, снижение когнитивных функций, частые ОРВИ, бессонницу, потерю аппетита, тревожность и раздражительность", — рассказала Савельева, которую цитирует Газета.Ru.

Недостающий витамин D вполне можно получать из продуктов питания, считает эксперт, в частности, из рыбы жирных сортов, молочных продуктов, желтков яйца, печени трески.

Кроме того, важно чаще бывать на свежем воздухе, следить за питанием, потому что дефицит витамина D часто наблюдается у граждан с избыточной массой тела, а также у тех, кто потребляет мало жиров и придерживается вегетарианской диеты.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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