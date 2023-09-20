Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолёт
Киев расхотел вводить эмбарго на поставки из Польше после окрика из Варшавы
Полковник Макгрегор не исключил, что российские военные дойдут до Киева
АвтоВАЗ официально защитил логотип Lada e-Largus
Томские создали лекарство от рака простаты
HerBeauty.co проанализировал причины отказа от материнства
В России предложили ввести пожизненное ограничение свободы педофилов
Почему США тянут с поставкой танков "Абрамс": пусть горят "Леопарды"
Газовик Милованов назвал возможную причину взрыва газа в Балашихе

Врач Захарова назвала время, когда категорически нельзя пить кофе

0:59
Здоровье

Врач общей практики Татьяна Захарова предупредила, что употребление кофе в определенное время суток недопустимо. Великобритания известна своей любовью к кофе, и ежедневно там выпивается до 100 миллионов чашек этого напитка. Несмотря на то, что кофе считается полезным для здоровья, например, его связывают с предотвращением диабета 2 типа и ускорением процесса по снижению веса, он также может нести в себе определенные риски.

Врач Захарова назвала время, когда категорически нельзя пить кофе
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Врач призывает людей воздерживаться от употребления кофе после определенного времени дня. Врач пояснил, почему она сама избегает кофе и кофеина после полудня, сообщает MEDIKFORUM.RU. Захарова поделилась, что период полураспада кофеина составляет примерно пять-шесть часов, и он может оставаться в организме, мешая заснуть или спать. Поэтому врач стремится избегать напитков с кофеином во второй половине дня.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

В какое время лучше всего пить кофе?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова

В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.

Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова
РАМТ: умер актёр театра и кино Алексей Янин
В возрасте 40 лет скончался актёр театра и кино Алексей Янин
Зеленский устроил шоу на эскалаторе в ООН
Если Азербайджану удастся блицкриг в Карабахе, никто не вмешается
Православие в Америке: тяжёлый путь становления Сергей Лебедев Капитуляция Нагорного Карабаха — поражение России Любовь Степушова Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики" Олег Володин
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
"Хана "Ибрагиму!" - недошедший в Турцию сухогруз взорван у берегов Крыма
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Последние материалы
В Китае составили рейтинг автомобилей с лучшими характеристиками
Баширов: США считают украинцев "своими папуасами"
Эксперт: сейчас лучшее время для покупки автомобиля
Собчак согласилась на интервью с Моргенштерном*
Магазины Apple во Франции объявили забастовку в день выхода iPhone 15
Врач Романенко объяснила причины усталости после утреннего пробуждения
Зеленский признался, что сомневается в возможности ВСУ преуспеть в контрнаступлении
Уголовное дело предателя Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ
Медики описали пять типичных черт алкоголика
Российские туристы готовы отправиться в Иран: цены и популярность направления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников