Врач Захарова назвала время, когда категорически нельзя пить кофе

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики Татьяна Захарова предупредила, что употребление кофе в определенное время суток недопустимо. Великобритания известна своей любовью к кофе, и ежедневно там выпивается до 100 миллионов чашек этого напитка. Несмотря на то, что кофе считается полезным для здоровья, например, его связывают с предотвращением диабета 2 типа и ускорением процесса по снижению веса, он также может нести в себе определенные риски.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Врач призывает людей воздерживаться от употребления кофе после определенного времени дня. Врач пояснил, почему она сама избегает кофе и кофеина после полудня, сообщает MEDIKFORUM.RU. Захарова поделилась, что период полураспада кофеина составляет примерно пять-шесть часов, и он может оставаться в организме, мешая заснуть или спать. Поэтому врач стремится избегать напитков с кофеином во второй половине дня.

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В какое время лучше всего пить кофе?