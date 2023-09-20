Главным мужским гормоном является тестостерон, и именно он играет ключевую роль в определении уровня либидо и качества интимной жизни человека. Снижение его уровня может привести к серьёзным проблемам. Для предотвращения этого необходимо заниматься физической активностью. Медики подчёркивают важность баланса между мышечной и жировой тканью, причём первая должна преобладать.
Кроме того, не стоит забывать о правильном питании. Эксперты рекомендуют увеличить потребление мяса, молочных продуктов и сыра.
На мужское здоровье положительное воздействие оказывают также здоровый сон и витамины. Если у вас есть недостаток элементов, можно воспользоваться биологическими добавками или комплексами, содержащими витамины группы В и D.
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