Нутрициолог Дубицкая: помидор является самым опасным для пожилых людей овощем

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Анастасия Дубицкая предупреждает, что при частом употреблении помидоров они могут стать опасными продуктами для представителей старшего поколения.

Фото: openverse

Она отмечает, что помидоры содержат лектин, который может мешать усвоению питательных веществ и витаминов, а также повреждать стенку кишечника. Это вещество способно негативно влиять на пищеварительные процессы. В возрасте у людей уже снижается способность к усвоению различных питательных веществ, и употребление помидоров может ухудшить эту ситуацию. Кроме того, помидоры могут вызвать различные проблемы, такие как синдром раздраженного кишечника, Болезнь Крона (хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта), колики, синдром хронической усталости и артрит.

Однако нутрициолог советует не полностью исключать помидоры из рациона, так как они содержат полезные антиоксиданты и фолиевую кислоту. Вместо этого, рекомендуется контролировать их употребление, например, ограничивать его до раза в неделю, чтобы уменьшить потенциальные негативные последствия.

Кроме того, специалист рекомендует избегать употребления помидоров зимой, так как они часто выращиваются в неестественных условиях, что может сказаться на их качестве.

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Вред Помидор 🍅 ЗАПРЕТ ВРАЧЕЙ !!!