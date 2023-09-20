Российские врачи опровергли миф о том, что хорошая закуска снижает концентрацию алкоголя в крови

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор и ведущая телепередачи Елена Малышева разъяснила, в чём заключаются ошибки среди людей, употребляющих алкоголь. Она подчеркнула, что существует ряд мифов о питании и о том, какие продукты могут защитить от опьянения.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

В ходе передачи "Жить здорово!" Малышева отметила, что концентрация алкоголя зависит исключительно от объёма употреблённого алкоголя, а не от того, чем его закусывать.

Кардиолог Герман Гандельман также подчеркнул, что алкоголь негативно влияет на качество сна. Поэтому нельзя считать, что напитки, его содержащие, способствуют борьбе с бессонницей.

Также неверно полагать, что степень опьянения зависит от смешивания различных видов алкоголя.

"На самом деле многие люди верят, что не стоит смешивать разные виды алкоголя. Однако исследования показали, что это не имеет значения. Разница заключается только в объёме потребленного алкоголя. Именно это влияет на появление похмелья", — подчеркнул иммунолог Андрей Продеус.

Эксперты также отметили, что употребление алкоголя наносит серьёзный ущерб здоровью. В первую очередь, страдает печень.





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