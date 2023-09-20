Nature: бытовая химия увеличивает риск развития четырех видов рака у женщин

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, показало, что некоторые бытовые химикаты могут увеличить риск развития рака у женщин. Исследование было сосредоточено на влиянии пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) и фенолов на развитие рака.

Фото: openverse

Исследователи собрали образцы крови и мочи у более чем 10 000 добровольцев и обнаружили, что повышенный уровень PFDE, разновидности соединения PFAS, в организме удваивает риск развития меланомы у женщин. Белые американские женщины с повышенным уровнем фенолов, включая бисфенол (используется в производстве пластмасс) и 2,5-дихлорфенол (содержится в красителях), подвергались более высокому риску развития рака яичников и матки. Исследование также выявило связь между определенными типами ПФАС и фенолов с раком молочной железы у женщин с более темной кожей.

Эти вещества широко используются в производстве бытовой химии и упаковки для пищевых продуктов. Фенолы и ПФАС могут накапливаться в организме человека и сохраняться в течение нескольких месяцев или лет.

Полученные результаты подчеркивают важность понимания потенциальных рисков для здоровья, связанных с воздействием таких химических веществ, и могут привести к дальнейшему регулированию и повышению осведомленности потребителей об их использовании.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Женский рак. Какие виды рака могут развиваться только у женщин?