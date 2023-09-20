Врач-диетолог Афинская причислила заеды на лице к первым крикам организма о помощи

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появление неприятных ощущений без видимых причин может быть связано с развитием проблем, и эти изменения могут также проявиться на лице. Поэтому важно не игнорировать внезапные перемены во внешности, которые могут быть криками организма о помощи. Проблему можно решить, не допуская серьёзных последствий для здоровья.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Часто одним из первых сигналов о проблемах в организме являются заеды, которые могут появиться в уголках рта. Врач-диетолог Лиза Афинская объясняет, что заеды часто свидетельствуют о дефиците витаминов группы В, таких как В2, В3, В6, В7 и В9. Иногда они могут появиться из-за избытка витамина А, например, из диетических добавок.

"Заеды в уголках рта также могут возникнуть из-за герпеса, экземы, обезвоживания и ряда заболеваний (например, диабет, синдром Шегрена)", — также пишет врач в своём Telegram-канале.

Кроме того, изменения во внешности, такие как бледность лица и выпадение волос, не следует списывать на стресс. Первое часто является признаком дефицита железа, а также витаминов В12 и В9. Это также может быть вызвано недостатком меди и потерей крови.

Выпадение волос часто говорит о недостатке железа, цинка, биотина, витамина В2 и необходимых жиров. Однако стоит учитывать, что андрогенетическая алопеция также может вызвать эту проблему.

Ломкость ногтей может быть связана с дефицитом цинка, магния, а также гипотиреозом.

"Также возможен избыток селена (из бразильских орехов или добавок)", — предупредила Афинская.

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