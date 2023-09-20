В России уже отмечается рост заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако есть отличительная черта от предыдущих эпидсезонов.
По словам Поповой, несмотря на подъём заболеваемости, фиксируется небольшое количество госпитализаций в РФ.
"Отличительной чертой подъёма заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определённый оптимизм", — пояснила Попова РИА Новости.
Как уточнила глава Роспотребнадзора, подъём заболеваемости был спрогнозирован. В частности, речь идёт о сезоне с конца августа, особенно в крупных городах.
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