Попова назвала отличительную черту сезонного подъёма заболеваемости COVID — внушает оптимизм

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России уже отмечается рост заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако есть отличительная черта от предыдущих эпидсезонов.

Фото: CC BY 2.0

По словам Поповой, несмотря на подъём заболеваемости, фиксируется небольшое количество госпитализаций в РФ.

"Отличительной чертой подъёма заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определённый оптимизм", — пояснила Попова РИА Новости.

Как уточнила глава Роспотребнадзора, подъём заболеваемости был спрогнозирован. В частности, речь идёт о сезоне с конца августа, особенно в крупных городах.

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